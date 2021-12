Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

Rileggendola a distanza di decenni da quando è stata pronunciata, pare ancora più vera la frase che Maradona dedicò alla sua Napoli: «Questa città non mi ha accettato, mi ha riconosciuto». È una delle mille luci che accende Enzo Beretta nel suo ultimo libro Il re degli ultimi (Ultra edizioni), dedicato a i sette anni meravigliosi e folli di Diego Armando Maradona a Napoli. Il libro è uscito da poche settimane ed è stato tenuto a battesimo dal suo autore domenica a Perugia assieme ai giornalisti Italo Carmignani e Mario Mariano e l'avvocato e giudice sportivo, Marco Brusco, in un Morlacchi stracolmo di appassionati, lettori, e curiosi. «Quella di Maradona a Napoli è una storia enorme ed irripetibile, un'osmosi magica» spiega Beretta che per realizzare Il re degli ultimi sul periodo napoletano di Maradona è partito dalla domanda più onesta.

«Mi sono chiesto se ci fosse bisogno di un altro libro su di lui. Escono due libri al giorno su Maradona e volevo trovare un modo di raccontarlo che sentissi mio. Ho iniziato a lavorarci dopo la sua morte, in pandemia, incuriosendomi non più come un semplice tifoso di Maradona. Volevo evitare il rischio di scivolare nella noiosa retorica e ho cercato di far parlare i fatti, senza esprimere giudizi. Ringrazio Fabrizio Roncone che oltre ad aver firmato la prefazione mi ha consigliato di evitare la trappola del racconto cronologico degli eventi ma affrontarlo per argomenti».

Il risultato è un libro che si legge come un romanzo, non la cronaca di una vita di cui molto si conosce. Di cui anche chi non c'era ne ha memoria. Ne Il re degli ultimi è tangibile lo studio fatto da Beretta, ma il grande merito dell'autore è quello di far emergere sopra ogni cosa i sentimenti e l'anima che hanno legato il calciatore a Napoli. Maradona è gioia, colore, così per raccontare il gol su punizione alla Juve ne servono iperboli, basta un'Ansa: 2 principi di infarti e 5 malori al San Paolo. «Maradona è stato anche confusione, eterna contraddizione. Scrivere questo libro è stato un lavoro difficilissimo. Ho voluto focalizzarmi sul Diego migliore, senza omettere le vicende nere da cronaca giudiziaria, ma concentrarmi su di lui senza enfasi». Il Maradona che palleggia con una palla da biliardo, poi con la pallina da tennis, infine sul campo da calcio ma c'è anche molto dell'uomo. «Ho raccontato la sua grandezza: sempre consapevole e che ha molto sofferto. Ha portato fuori dalla favela la sua famiglia a 15 anni e si è donato in tutto e per tutto ai napoletani. Il suo è stato anche un sacrificio fisico per giocare ogni domenica con un corpo abusato e martoriato». Per ricostruire la vita del Pibe de Oro, Enzo Beretta ha incontrato molti di quelli che lo hanno vissuto a Napoli dove ancora oggi è visto come un Santo. Un connubio tra sacro e profano che ha avuto in Maradona una sintesi perfetta. «La sua cuoca pur non essendo una sportiva mi disse che i miracoli di San Gennaro sono un racconto che si tramanda nei secoli, Maradona lo hanno visto tutti».

Gianni Agostinelli