24 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL LUTTO

È MORTO

OMERO FANALI

Lutto nel mondo dello sport regionale. È morto Omero Fanali, figura di riferimento per le bocce. «Il nostro mondo sportivo perde non solo un grande campione ma sopratutto una bellissima persona da cui tutti abbiamo ricevuto insegnamenti e un infinita collaborazione», è il ricordo del presidente regionale Umbro Brutti. Il campione perugino è morto all'età di 69 anni

IL PROTOCOLLO

SINERGIA POST

E SVILUPPUMBRIA

Realizzare iniziative congiunte per la promozione della cultura scientifica, tecnologica e digitale in ambito comunale e regionale. Con questa finalità l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e il presidente della Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia-Post, Francesco Gatti, hanno firmato un protocollo di intesa nel corso di un incontro nella sede perugina di Sviluppumbria. Tanti i temi al centro di questa innovativa formula di collaborazione: promozione e supporto di iniziative imprenditoriali giovanili e femminili su temi di interesse comune quali economia circolare e sostenibilità ambientale, sostegno alla digitalizzazione e allo sviluppo di digital skills anche tra giovani e studenti, promozione virtuale delle eccellenze delle Pmi locali, utilizzo della risorsa Fablab per la creazione e prototipazione di prodotti innovativi, sviluppo di piani di welfare aziendale per le Pmi umbre con particolare riguardo all'erogazione di servizi educativi e ludico-didattici per i giovani, promozione nazionale e internazionale della proposta museale del Post per aumentare l'attrattività turistica territoriale.