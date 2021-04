1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL LUTTO

È morto a 67 anni, per un arresto cardiaco, Stefano Zuccherini. Sindacalista nella Fiom Cgil, nel 1993 aveva aderito al Partito della Rifondazione comunista, di cui era diventato segretario della Federazione di Perugia, segretario regionale e poi consigliere regionale. Zuccherini ha anche ricoperto l'incarico di responsabile delle politiche del lavoro nella segreteria nazionale e nel 2006 è stato eletto senatore. «Ha raccontato, come in un grande romanzo popolare, la sua gente, quella con cui ha vissuto e per cui ha lottato in tutta la sua vita» lo ricorda cosi su Facebook Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione. «Da lavoratore il messaggio della Cgil dell'Umbria , da dirigente sindacale (fu segretario regionale Fiom, ndr) e politico ha avuto sempre come priorità della sua vita la difesa delle persone più deboli. Stefano ci ha insegnato con modi bruschi, con schiettezza e sincerità a fare molta attenzione alle mediazioni. Ma in tutti questi anni non ha fatto mai mancare il suo sostegno». Cordoglio anche dal presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta e dal circolo di Ponte d'Oddi, dove Zuccherini era presidente.