21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL LUTTO

CORDOGLIO

PER GIOIA

Il Comune ha espresso cordoglio per la morte di Leonardo Gioia, giornalista, per anni volto del telegiornale regionale della Rai. «Ha rappresentato un pezzo di storia del giornalismo umbro sottolinea il sindaco Romizi ed ha esercitato la sua professione sempre con il sorriso, unendo modi pacati ad una assoluta dedizione e passione. Di lui ricordiamo l'equilibrio, l'innata gentilezza ed una profonda sensibilità». Cordoglio è stato espresso anche da parte della senatrice (FI) Fiammetta Modena.

DAL PALAZZO/1

I PROGETTI UTILI

ALLA COLLETTIVITÀ

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno di M5s e Lega per introdurre i progetti utili alla collettività. I gruppi hanno chiesto al Comune di effettuare verifiche sulla predisposizione dei progetti di inclusione sociale, e di svilupparli individuando i beneficiari del reddito di cittadinanza che presentano i requisiti necessari e richiesti dal decreto. Richiesto in particolare lo sviluppo di progetti in ambito sociale, ambientale e di tutela dei beni comuni.

DAL PALAZZO/2

SPORT INTEGRATO

OK IN COMMISSIONE

In commissione Cultura ok all'ordine del giorno del gruppo Lega sul tema Sport integrato e attività di inclusione rivolte a persone con disabilità. Il consigliere Luca Valigi (Lega) ha spiegato che l'emergenza Covid ha reso sempre più necessarie le attività motorie e sportive, soprattutto con riferimento a persone con disabilità, che hanno avuto meno opportunità di inclusione sociale. Al Comune viene chiesto di sostenere le varie attività esistenti.