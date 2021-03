20 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL LUTTO/1

IL COVID UCCIDE

LUIGI BONUCCI

È morto il dottor Luigi Bonucci, per lunghi anni collaboratore nel settore amministrativo degli arcivescovi Antonelli, Chiaretti e Bassetti e direttore dell'Ufficio diocesano per l'edilizia di culto. Membro, insieme alla moglie Maria Teresa Andreoli, dell'Equipe Notre Dame perugino-pievese. È deceduto in ospedale dopo 15 giorni di ricovero causa Covid. Il funerale si terrà oggi alle 10.30 nella chiesa di Ponte d'Oddi.

IL LUTTO/2

È MORTO

FAUSTO TORRINI

Il Comune esprime cordoglio per la morte, a causa del Covid, di Fausto Torrini. Già consigliere della XI Circoscrizione per alcuni mandati, è stato un punto di riferimento per la comunità di Capanne. Da sempre impegnato anche con la Proloco per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. Hanno espresso vicinanza alla famiglia a nome della città il sindaco Andrea Romizi e il consigliere Riccardo Mencaglia.

DAL PALAZZO

REGOLAMENTO PER

LA BIGENITORIALITÀ

Ieri la commissione Affari istituzionali di palazzo dei Priori ha approvato (9 voti a favore della maggioranza, 5 contrari dell'opposizione) la proposta di deliberazione presentata da Michele Nannarone (FdI) e Giacomo Cagnoli (FI) relativa al regolamento per il registro della bigenitorialità.

«La bigenitorialità ha spiegato Nannarone- è diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili ed elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, secondo la centralità del minore ed il suo superiore interesse».