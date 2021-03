5 Marzo 2021

L'Aild, l'Associazione italiana lions contro il diabete, oggi presieduta dal dottor Mauro Andretta, lionisticamente nato nel Club di Marsciano, oggi socio del club di Narni, è una delle associazioni più antiche all'interno del Multidistretto Italy 2090 essendo stata fondata nel 1990 a Perugia dal compianto PDG Aldo Villani e subito accreditata in sede internazionale. Dopo il fondatore, presidente ne è stato il professor Paolo Brunetti e attualmente vice il professor Fausto Santeusanio, due noti clinici del Santa Maria della Misericordia di Perugia. «Oggi appare sempre più chiaro che il Diabete rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello planetario spiega il presidente Aild Andretta - guardando ai numeri si rileva che le persone affette da Diabete in tutto il mondo sono oltre 400 milioni, mentre erano circa 100 nel 1980». «È con viva soddisfazione afferma poi - che oggi viene coronato un impegno che è stato presentato il 16 settembre 2018, vale a dire la diffusione a livello nazionale dell'impiego dei Cani Alert Diabete nelle diverse attività di prevenzione poste in essere dall'Aild. L'unità di intenti con Progetto Serena, sin da allora, ha visto crescere l'interesse dei lions italiani a supporto dell'originale metodologia di addestramento messa a punto da Roberto Zampieri con l'Università di Verona e ha dato il via alla firma del protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2020 siglato a Perugia, il che ci rende orgogliosi».

Ora sta nascendo, infatti, sotto l'egida dell'Aild il Centro Nazionale Lions per la formazione di cani allerta per il diabete, che si avvale in partnership del Progetto Serena onlus fondato dallo stesso Zampieri per l'utilizzo degli innovativi ed unici protocolli di addestramento messi a punto con l'Università di Verona e risiederà in Sicilia. Il cane è addestrato per dare il suo aiuto al suo compagno umano avvisandolo quando la glicemia cambia. Responsabile del Progetto Serena onlus è l'Istruttore Alfio Ingiulla educatore e comportamentista cinofilo della associazione Il capo branco, che ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere il Centro Lions per la formazione dei cani alert. «Ho visto occhi spenti accendersi - dice Ingiulla - ho visto ragazzi che hanno cambiato anche il modo di vedere la vita grazie al nuovo compagno a quattro zampe. È indispensabile ricordare che il cane non sostituisce nessun presidio medico, ma se lo ami veramente sarà un grande valore aggiunto, che migliorerà la vita del diabetico e della sua famiglia, perché un cane che arriva in una famiglia nel modo giusto cambierà molto anche l'aspetto emotivo e psicologico». «I cani che verranno addestrati al Centro chiude Andretta - passeranno i primi sei mesi nella struttura e saranno educati; nella seconda fase inizierà l'addestramento specifico allerta nel diabete. Dopo i primi sei mesi il cane verrà consegnato alla famiglia prescelta e il lavoro continuerà a casa del diabetico».

