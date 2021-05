24 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







VITA DI CLUB

Il Lions Club Perugia Host, tra i primi club del Distretto Lion 108L per anzianità di servizio, è stato fondato nel 1956, e numero di soci, guarda sempre alle giovani generazioni, a chi formerà la prossima classe dirigente. Anche quest'anno, nonostante la delicata situazione sanitaria, l'attuale presidente Basso Parente ha proseguito la meritoria opera di sponsorizzazione di una scuola media, nel solco della tradizione la statale San Paolo, per farla partecipare al Concorso internazionale Lions Un Poster per la Pace. Il concorso va avanti da oltre tre decenni, e ogni anno indica un diverso modo di darne una interpretazione, con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani al valore della Pace, coinvolgendoli perché esprimano il loro modo di coglierla attraverso la loro espressione artistica e la loro creatività. Ed è con questo spirito che l'Host da anni è entrato nelle scuole perugine. «Il tema di quest'anno spiega il presidente Basso Parente era La Pace attraverso il servizio, un tema che parte da un punto di vista particolarmente vicino alla natura stessa del Lions Clubs International, il cui scopo primario è il servire, e tra i molteplici elaborati, presentati dalle due professoresse di Educazione Artistica, Emanuela Nardoni e Viviana Menghini, coordinate dalla dirigente scolastica Simonetta Zuccaccia, abbiamo scelto due elaborati risultati primi a pari merito che, secondo il regolamento, abbiamo inviato al nostro Distretto 108 L perché partecipassero alla successiva selezione fatta sugli elaborati scelti dai 132 Club che fanno parte del 108 L». Per quest'anno, prima in Umbria, fra tutti i Poster inviati dai 28 Club della Regione, è risultata la studentessa perugina Miriana Mangialasche della classe 2 G della Media San Paolo, per la grande soddisfazione del Lion Antonio Ansalone che, da molti anni, quale referente del Perugia Host, segue la San Paolo in tutte le fasi del concorso. Ma non è tutto perché anche un secondo elaborato, quello della studentessa Martina Bonini della classe 2 C ha ricevuto un attestato di merito da parte del Distretto Lions. Le due ragazze saranno premiate dal presidente del Lions Club Perugia Host e dalla responsabile del comitato distrettuale apposito Federica Ravacchioli, che procederanno in nome e per conto del governatore del Distretto Quintino Mezzoprete. «Voglio esprimere la nostra grande soddisfazione per l'ottimo risultato raggiunto quest'anno dalla San Paolo ha detto Basso Parente - che ci ripaga dell'impegno profuso e per questo voglio ringraziare anche a nome di tutti i soci dell'Host, la dirigente scolastica e le insegnanti per l'impegno ed il lavoro svolto con gli Studenti, in occasione del Concorso internazionale».

Luigi Foglietti