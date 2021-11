Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

VITA DI CLUB

Dall'idea alla concretizzazione, questo il percorso fatto dal Lions Club Perugia Centenario che ha inteso sviluppare il suo service Screening diabetico e informazione sul giusto modo di vivere anche attraverso lo sport, trasformandosi in partner del Bettona Crossing. L'evento sportivo è stato organizzato da Luca e Chiara Brustenghi, e così si è trasformato anche in un momento dedicato alla salute ed alla sostenibilità ambientale. Un modo questo per portare etica e messaggio lionistico tra gli sportivi per diffondere l'educazione salutistica contro la diffusione del diabete nel vasto mondo dei praticanti discipline sportive. Quindi la presidente del club Marta Bocci, con i soci del Centenario, soprattutto i medici, per i due giorni dell'evento Bettona Crossing sono stati impegnati a fornire gratuitamente uno screening per rilevare possibili diabetici.

Il diabete è una patologia subdola, che molto spesso è ignorata da chi ne è portatore. Impegnato lo staff del comitato salute del Club di cui è responsabile il medico Alessandra Carotti, e i diabetologi Alessio Mazzieri e Michelantonio De Fano, che hanno eseguito lo stick glicemico e fornito informazioni e consigli specialistici. Inoltre hanno offerto la loro preziosa collaborazione il direttore Dimisem dell'azienda ospedaliera, Riccardo Calafiore e Gabriele Perriello. «Noi Lions siamo da sempre impegnati a combattere questa epidemia globale spiega la presidente Bocci - e grazie alla collaborazione offertaci dal Past governatore Alessandro Mastrorilli che è arrivato con il camper di Lions for Health Odv (organizzazione di volontariato di solidarietà sociosanitaria) abbiamo partecipato alla manifestazione di Bettona per sensibilizzare e organizzare la lotta contro il diabete, attraverso la promozione della educazione alla salute in perfetta sintonia con il giusto stile di vita, dove lo sport ha un importantissimo ruolo». E Bocci spiega: «Il camper, itinerante, è un prezioso strumento di prevenzione e sensibilizzazione alla prevenzione con marchio Lions ed ha l'obiettivo primario di portare la prevenzione gratuita tra la gente». Senza dimenticare che nel 1990 Aldo Villani, socio del Perugia Host, all'epoca governatore distrettuale, fondò l'Aild, l'Associazione Italiana Lions per il Diabete, accreditata in sede internazionale, che tutt'ora è un presidio permanente di studi, controllo e cura dell'insidiosa malattia, per la quale promuove una attività di divulgazione e di prevenzione anche perché le previsioni indicano che nel 2025 ci saranno oltre 700 milioni di malati di diabete.

L'anno lionistico del club Centenario é iniziato con questo importante service, ed ha proseguito il suo percorso insieme agli altri Lions Club di Perugia ieri sera con il concerto Green Table 2021 che si è tenuto nell'auditorium San Francesco al Prato, con l'esibizione di Andrea Ceccomori al flauto, con all'arpa Maria Chiara Fiorucci e l'orchestra giovanile Suonosfera. Nell'occasione sono stati raccolti fondi per Ars Pace, un service che intende promuovere i valori fondamentali della Pace nel mondo attraverso la cultura e le arti.

Luigi Foglietti