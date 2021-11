Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

OSPEDALE

«Voglio ringraziare, personalmente e a nome di tutta l'Azienda ospedaliera, tre eccelsi professionisti che con grande competenza e dedizione hanno contribuito a portare in alto il nome dell'ospedale a livello internazionale». Così il direttore generale del Santa Maria della Misericordia Marcello Giannico ha voluto salutare i professori Gian Carlo Di Renzo, Brunangelo Falini e Antonio Rulli, in pensione dal 31 ottobre. Un momento di ringraziamento per il lavoro svolto in tanti anni di prestigiosa carriera all'interno dell'ospedale. Di Renzo ha diretto dal 2004 la struttura complessa di Clinica Ostetrica e Ginecologica. Falini è stato direttore di Ematologia e Trapianto midollo osseo dal 2010 e Rulli, oltre che direttore facente funzioni della Chirurgia Generale e Oncologica, ha ricoperto l'incarico di responsabile della Breast Unit dell'Azienda ospedaliera per oltre vent'anni. In attesa del concorso pubblico per i nuovi vertici dei tre reparti, ha spiegato Giannico, sono stati assegnati gli incarichi ai facenti funzioni garantendo la continuità delle strutture. A dirigere la struttura di Ematologia e Trapianto midollo osseo sarà la professoressa Cristina Mecucci; per la Clinica Ostetrica e Ginecologica l'incarico è stato affidato al professore Sandro Gerli. A breve, spiega l'Azienda ospedaliera, verrà conferito l'incarico di direttore facente funzioni anche per la struttura complessa di Chirurgia Generale e Oncologica.