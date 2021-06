LA STORIA

Lo scorso ottobre, dopo uno sfogo via social su varie criticità della Rocca Paolina fatto dal consigliere comunale Francesco Vignaroli, si aprì la partita per lo spostamento dell'opera realizzata da Paolo Ballerani, il grande cavallo rimasto lì dopo una esposizione. Una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Cultura del Comune stabilì pochi giorni dopo che «a distanza di oltre un anno dal posizionamento della scultura è emersa la necessità di rimuovere l'opera e di ricollocarla all'interno di un altro sito». Il passo fu breve per lo spostamento dell'opera all'ingresso delle scale mobili di piazzale Bellucci. Ma oggi c'è chi apre una battaglia per chiedere un passo indietro.

È Franco Prevignano, che via social ha aperto il dibattito, lanciando una sottoscrizione. Chiara la sua richiesta: «Questo cavallo deve tornare alla Rocca Paolina». L'ha scritto su una foto dell'opera nella sua precedente collocazione. Tanti, stando ai commenti che leggono, hanno accolto con favore l'iniziativa, altri si sono detti indifferenti o dubbiosi. Fatto sta che il dibattito è avviato e, come nei giorni in cui si parlava di uno spostamento, c'è grande partecipazione.

Lo stesso Ballerani è intervenuto così: «Certo la sua posizione ideale è quella della foto ma penso che non si ripeterà». In molti hanno espresso parere favorevole soprattutto perché l'attuale collocazione, l'atrio del percorso meccanizzato di piazzale Bellucci, risulta particolarmente stretta rispetto alle dimensioni dell'opera, su cui si posano anche piccioni. Una cittadina ha commentato così: «Non si può neanche guardare in quel brutto sottoscala! Ci sono passata oggi e dal vero fa ancora più impressione!». Il Comune, nel motivare lo spostamento, aveva evidenziato che «tale necessità è dettata da problemi relativi alla sicurezza derivati sia dallo stato di manutenzione dell'opera che da ripetuti episodi di vandalismo dell'installazione».



