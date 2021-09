Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LA VISITA

Ha passato un pomeriggio in città, Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia ammirando le splendide dedicate a Dante, terminando la serata con una conferenza alla Sala dei Notari dal titolo Note sull'economia di Dante e su vicende dei nostri tempi.

Dopo aver firmato il libro degli ospiti a Palazzo dei Priori («Sempre più ammirato dalla Pulchra Perusia, auguro ai suoi cittadini in questi tempi difficili salute e prosperità», ha scritto) è stato accompagnato dal sindaco Andrea Romizi, dall'assessore alla Cultura, Leonardo Varasano e dal prof Carlo Pulzoni coordinatore degli eventi su Dante in Umbria, alla Biblioteca Augusta per ammirare la mostra Dante a Porta Sole. Dai manoscritti a Dante pop.

La vista è poi proseguita al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria dove il Governatore ha potuto ammirare grazie alla direttrice Maria Angela Turchetti la tomba dei Cai Cutu rinvenuta a Monteluce e il cippo di Perugia, opera tra i 10 testi di scrittura etrusca ritrovato nel 1820. «Avete dei tesori preziosissimi», ha detto il Governatore durante le due visite.

Alla Sala dei Notari, il Governatore salutato anche dal Pro Rettore dell'Università, Fausto Elisei, ha messo a confronto l'economia e la finanza al tempo di Dante con i nostri giorni, gli elementi proto capitalistici di Firenze, città di Dante, e i precetti e le visioni del futuro frutto della politica, che già allora aveva uno sguardo rivolto al futuro e in grado di vedere i problemi contemporanei.