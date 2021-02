© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIUSTINOA un mese esatto dalla scomparsa di Davide Pecorelli, sono tanti i buchi neri da esplorare. Ad oggi l'indagine, che corre su un doppio binario, albanese ed italiano, appare come bloccata dal mancato arrivo a Roma delle ossa, considerate la pistola fumante per la soluzione del caso. Intanto, appare sempre più realistico supporre che l'imprenditore di San Giustino sia volato oltre Adriatico ai primi di gennaio per perfezionare contatti intavolati con possibili collaboratori di quel Paese. Forse, non tanto e non solo per l'attività che aveva aperto a Valona fin dall'agosto scorso, quanto piuttosto per impiantare una fabbrica di cosmetici.Un business reso allettante dal basso costo della manodopera locale e dalla conseguente possibilità di un guadagno maggiore, importando quei prodotti in Italia. «Parlando di lavoro, ha confermato il suo interesse a trovare partner in Albania, non solo perché tra ottobre e novembre questi potenziali soci erano venuti in Italia», ha confidato un amico dell'ex arbitro. «Una sera mi aveva detto di avere un incontro molto importante». E' dunque plausibile che dopo quel primo contratto il 45enne altotiberino abbia programmato un viaggio dal quale attendeva risposte concrete. Un'ipotesi che si incastrerebbe alla perfezione con la lunga sosta del 4 gennaio, memorizzata dal Gps dell'auto, a Scutari dove potrebbe aver incontrato qualcuno. Ma sono ancora troppi i conti che non tornano.A cominciare dalla presenza della Skoda Fabia noleggiata da Pecorelli nelle vicinanze di Puka, un paese da appena undicimila abitanti, per di più lontano dai centri maggiori. In apparenza l'ultimo posto interessante per chi vuol concludere affari. Fino all'incendio della macchina che ha intrappolato senza scampo la persona al volante. Fonti giornalistiche rilanciano che sulle cause si sarebbe espresso un perito italiano, che «le ossa trovate sono il 5 per cento del corpo». E' attraverso il Dna di quei reperti, comparato con il profilo genetico del fratello di Pecorelli, che la Procura della repubblica di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini) arriverà senza ombra di dubbio ad identificare la vittima del rogo. Sarà quello il discrimine per eventuali, ulteriori passi investigativi i cui tempi, a questo momento, sembrano dilatarsi.Walter Rondoni