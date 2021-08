Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

IL GIALLO

Hanno divelto una porta secondaria e sono entrati nella chiesa di San Feliciano di Magione e nella casa del parroco, don Vincenzo Esposito, arrestato nei giorni scorsi per induzione alla prostituzione: i locali sono stati messi tutti a soqquadro, ma non sarebbe stato rubato nulla. È giallo sul «raid» compiuto nella notte fra venerdì e sabato nel complesso parrocchiale. «Una ferita che dopo questo ultimo episodio si è ulteriormente aggravata», ha commentato ieri il vescovo ausiliare della diocesi di Perugia-Città della Pieve, monsignor Marco Salvi, che nella chiesa di San Feliciano ha celebrato la prima messa domenicale dopo l'arresto del sacerdote e l'incursione notturna. In molti hanno partecipato alla celebrazione e l'invito del vescovo è stato quello di «levare lo sguardo a Cristo perché lui è l'unico che può sanare le ferite di questa comunità».

Tornando al raid notturno, dopo aver successivamente divelto anche la porta di ingresso dell'abitazione i responsabili sono arrivati fino alle stanze private del sacerdote. Hanno messo a soqquadro l'intero complesso parrocchiale, aperto le teche e gli oggetti sacri, ma, come detto, al momento apparentemente non sembrerebbe mancare nulla. Hanno aperto - si è appreso - e lasciato sul posto anche il contenitore degli oli sacri. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il diacono. La diocesi ha presentato una denuncia per violazione di domicilio. «Un episodio inquietante», commentano in molti in paese, mentre vanno avanti le indagini condotte dalla polizia municipale di Magione.