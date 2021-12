Martedì 14 Dicembre 2021, 05:00

IL GESTO

ASSISI «Ogni persona umana è preziosa, ha un valore che non dipende da quello che ha o dalle sue abilità, ma dal semplice fatto che è persona, immagine di Dio». Parole cui ha fatto ricorso ieri papa Francesco nel corso dell'udienza privata in Vaticano dei ragazzi dell'istituto Serafico di Assisi. L'incontro è stato previsto in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell'istituto e ha sancito il forte legame tra Bergoglio e i ragazzi. Un legame nato fin dall'inizio del suo pontificato, quando il 4 ottobre 2013 iniziò il suo pellegrinaggio ad Assisi proprio con la visita all'istituto. Prendendo la parola il Papa ha ricordato proprio quella sua visita e il fondatore del Serafico, San Ludovico da Casoria che, ispirandosi all'amorevole attenzione di San Francesco verso i malati e gli emarginati, volle dar vita ad un istituto per ciechi e sordomuti. Il pontefice ha poi precisato: «Se la disabilità o la malattia rendono la vita più difficile, questa non è meno degna di essere vissuta. È importante guardare al disabile come a uno di noi, che deve stare al centro della nostra cura e della nostra premura, e anche al centro dell'attenzione di tutti e della politica. È un obiettivo di civiltà. Adottando questo principio, ci si accorge che la persona con disabilità non solo riceve, ma dà. Prendersene cura non è un gesto a senso unico, ma uno scambio di doni».

Al termine del suo discorso il papa si è intrattenuto a lungo con i giovani pazienti del Serafico, i loro genitori, dei religiosi, il personale dell'istituto e i tutti i presenti nell'aula Paolo VI. Calorosa l'accoglienza ricevuta da Francesco, che ha ricevuto diversi doni, mentre un coro ha accompagnato l'intero incontro. La presidente del Serafico Francesca Di Maolo ha ringraziato Bergoglio «per i suoi continui appelli sull'importanza dell'accessibilità alle cure» e ha evidenziato che «il diritto per tutti all'accesso alle cure, al lavoro e all'istruzione sono i capisaldi su cui si fondano la democrazia sostanziale, la civiltà e il benessere di un Paese».

Massimiliano Camilletti

