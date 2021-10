Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

La città del cioccolato ha un futuro? Da una parte Eugenio Guarducci che da Umbriafiere rilancia il suo progetto sul mercato coperto, dall'altra c'è chi ascolta e riflette. La domanda è lecita e in molti, nelle ultime ore, se la stanno ponendo. «Ad oggi le interlocuzioni dicono dal Comune - per qualsiasi attività sul Mercato Coperto devono essere esclusivamente fatte tra il gestore ed altri soggetti». Il messaggio è chiaro. Palazzo dei Priori, insomma non è tenuta a parlare perché tutte le valutazioni devono essere quelle che si trovano scritte nere su bianco nel bando della gestione. Come a dire non si esclude né si apre a niente, non è compito nostro. E intanto la città attende il recupero di uno spazio importante. Ai ritardi nella consegna del cantiere, causati anche dallo stop imposto dal Covid, si sono aggiunti problemi burocratici che sembrano non finire mai. E la data della riapertura del Mercato Coperto, mese dopo mese, si sposta in avanti.

IL NUOVO MERCATO

L'assegnazione, arrivata nel 2019, ha aggiudicato in via definita la gestione della struttura alla cordata locale, unica offerta sul tavolo. A presentarla un'associazione temporanea di scopo composta da otto soggetti e guidata dall'imprenditore Roberto Leonardi. L'idea è quella di un hub legato al food e all'alimentare, ma dove ci sarà spazio anche per momenti culturali, socialità e d'intrattenimento. Un'aggiudicazione definita non efficace fino a quando l'assegnatario non presenterà al Comune un progetto tecnico per i lavori da effettuare a completamento della ristrutturazione. Di fatto, proprio quello che ancora manca.

LO STATO

L'ultimo sopralluogo che si è svolto a settembre nel cantiere del Mercato Coperto, guidato dall'assessore regionale Michele Fioroni, ha mostrato a tutti che i lavori sono praticamente conclusi: ora si attende il via del gestore per modellare gli spazi secondo il progetto e di permettere il ritorno al piano superiore delle attività commerciali che sono state temporaneamente spostate in piazza del Circo (cinque in tutto tra la macelleria, la pescheria e gli ortofrutta).

CASA DEL CIOCCOLATO

Eppure il patron di Eurochocolate il progetto ce l'ha già pronto da quindici anni. L'idea qui è quella di un presidio del cioccolato che si affaccia sull'acropoli visitabile tutto l'anno. E c'è anche la voglia di trasformare in realtà un sogno da tempo riposto nel cassetto. Come Guarducci ha confermato qualche giorno fa in una intervista su queste colonne: «la città del cioccolato è ancora nei miei pensieri e rilancio la disponibilità ai gestori di sedermi intorno ad un tavolo per parlarne.

Cristiana Mapelli

