Torna, dopo lo stop dell'anno scorso, il festival di musica indipendente più amato del centro Italia, L'Umbria che spacca. L'ottava edizione è stata presentata ieri: il 2, 3 e 4 luglio saranno gli splendidi giardini che circondano la Villa del Colle del Cardinale, in zona Colle Umberto, ad ospitare la manifestazione che si adatta alla situazione post-Covid prevedendo per la prima volta concerti seduti con pubblico distanziato anziché le consuete 5000 persone ai Giardini del Frontone. Ad aprire le danze venerdì 2 luglio sarà il cantautore Niccolò Fabi: un nome dal forte richiamo che stuzzicherà un pubblico trasversale, anche per età (i biglietti disponibili sono già andati tutti esauriti). Ad aprire il live la toscana Emma Nolde.

Sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria la serata di sabato, con Giovanni Vipra (già voce del collettivo Sxrrxwland) ad introdurre Frah Quintale, che proporrà i brani del nuovo album Banzai (Lato arancio); i posti saranno prenotabili sul sito umbriachespacca.it dalle 13 del 23 giugno. Gran finale domenica 4 con il ritorno di una band umbra già presente nell'edizione 2019, quei Melancholia (nella foto) che nel frattempo hanno fatto il salto grazie alla fortunata partecipazione ad X Factor. Il trio folignate si esibirà in apertura ai Coma Cose. «Quest'anno la priorità è tutelare al meglio le persone - ha spiegato Aimone Romizi, direttore artistico de L'Umbria che spacca e presidente dell'associazione Staff Roghers - ma credo che abbiamo avuto la giusta intuizione: anziché tornare in luoghi di grande aggregazione, come il Frontone, andiamo in un posto diverso offrendo al pubblico non più un concerto massivo ma una situazione da ascolto. Sarà premiata l'esperienzialità e anche se c'è distanza fisica ci sarà grande vicinanza di emozioni». Contribuiranno anche dei video-mapping che renderanno ancor più spettacolari i giardini della Villa, mentre sul palco passeranno alcuni degni rappresentanti di quelle eccellenze culturali nascoste che il Festival mira a valorizzare, portando on-stage «tutto quello che nel 2021 ci sembra vivo e contemporaneo».

