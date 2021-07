Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

IL RICONOSCIMENTO

TODI Dopo un iter lungo, ma soprattutto molto selettivo, al Todi Festival è stato assegnato, ed è la prima volta, il finanziamento del Ministero della Cultura, l'importante, utile, atteso e gratificante Fus, Fondo Unico per lo Spettacolo. Per il 2021 sono stati solo 65 i Festival Teatrali ammessi a questo finanziamento. «È una notizia importante - sottolinea il sindaco Antonino Ruggiano - che rende merito al processo di crescita qualitativa portato avanti da Todi Festival in questi ultimi anni. Lo considero un punto di partenza piuttosto che un traguardo, che ci consentirà anche di rilanciare con convinzione le nostre politiche culturali per la Città di Todi». «Abbiamo lavorato alacremente per lunghi mesi a questo dossier ha dichiarato a sua volta Eugenio Guarducci direttore artistico del Todi Festival - e gli sforzi sono stati ampliamente ripagati. Nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nominata dal Ministero della Cultura, il Todi Festival è nella parte medio alta della classifica e questo ci fa ben sperare per quanto riguarda la fase finale di attribuzione delle risorse». Sicuramente, determinante per l'attribuzione, la decisione dalla giunta Ruggiano di affidare per un triennio la direzione artistica a Eugenio Guarducci e l'organizzazione della manifestazione, all'Agenzia Sedicieventi. La delibera ha consentito di dare quella stabilità che consente al Todi Festival di programmare e progettare con una visione a medio-lungo termine.

Luigi Foglietti