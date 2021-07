Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

IL FATTO

TODI L'attrattiva che la città ancora esercita su tutti i media, in particolare su quelli per immagini che vi trovano scenari irrepetibili, non si smentisce. Set cinematografico o televisivo che sia, produzioni a carattere culturale, ambientale, o paesaggistiche, riesce sempre a richiamare su di se l'attenzione di registi che si interessano di una vasta gamma di argomenti e che trovano una ambientazione particolarmente scenografica sin in città che nel suo attraente e variegato territorio. Non si sono spente ancora le luci del set aperto da Alberto Angela, che nei giorni scorsi ha registrato nel Tempio bramantesco della Consolazione e in quello gotico di San Fortunato, un episodio della trasmissione La penisola dei tesori che andrà in onda in prima serata su Rai 1 nel prossimo autunno, che torna per la seconda volta in poco più di un anno, la trasmissione Linea Verde Radici, sempre della Rai, per girare una puntata, incentrata sulla cura del verde, la bellezza del paesaggio e le principali colture del territorio tuderte. Set già aperto fino a domenica 4 anche con l'utilizzo di un drone per riprese che valorizzeranno le bellezze artistiche e architettoniche della città e dei dintorni. La trasmissione andrà in onda prossimamente sulla rete ammiraglia pubblica, Rai 1. «Questa attenzione del cinema, e più spesso, delle reti televisive per la nostra città e per il suo territorio è motivo di grande orgoglio per l'amministrazione comunale», commenta l'assessore Claudio Ranchicchio, che continua: «Basti pensare che solo negli ultimi tre mesi Todi ha accolto la trasmissione Sempre verde, di Rete 4, con oltre 45 minuti dedicati a bellezze come le Cisterne Romane, il Parco di Beverly Pepper, San Fortunato e Piazza del Popolo. Poi è arrivata Licia Colò con la sua trasmissione Eden, per La7, che andrà in onda alla fine di settembre».

Luigi Foglietti