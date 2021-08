Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

IL DRAMMA

Nessun fascicolo d'indagine sulla morte del tifoso ascolano, Luigi Mascitti, deceduto sabato sera al Curi nei minuti finali della gara vinta dall'Ascoli 3-2 sul Perugia. Contrariamente a quanto è filtrato nelle ultime ore dalle Marche, allo stato attuale la procura perugina non ravviserebbe elementi per approfondire cosa sia successo in quei drammatici minuti in cui tutto lo stadio ha sperato che il cuore del tifoso bianconero potesse tornare a battere.

La conferma di ciò è che non è stata disposta alcuna autopsia, con il sostituto procuratore Massimo Casucci che, di concerto con il procuratore capo Raffaele Cantone, dopo la ricognizione cadaverica ha disposto la riconsegna della salma alla famiglia per i funerali che verranno celebrati nella giornata di oggi.

Di certo c'è una famiglia sotto choc, in particolare il figlio Matteo che era nel settore ospiti assieme al papà e che è stato il primo a sollecitare i soccorsi. Proprio sulla velocità dei soccorsi avrebbero puntato il dito alcuni tifosi ascolani ma, come detto, al momento e in mancanza di altri elementi la procura non ravviserebbe potenziali responsabilità.