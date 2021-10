Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

IL DRAMMA

«Katalina era ormai convinta di non rimanere più incinta, visto che all'epoca aveva 42 anni». Lo racconta un'amica di Norbert Juhasz, il padre del piccolo Alex ucciso a coltellate lo scorso primo ottobre a Po' Bandino all'esterno di una centrale Enel abbandonata prima che la mamma Katalina Bradacs andasse a chiedere aiuto al supermercato dall'altro lato della strada.

Per il sostituto procuratore Manuela Comodi, che coordina le indagini dei carabinieri di Città della Pieve e del Nucleo investigativo di Perugia, a uccidere il bimbo di appena due anni sarebbe stata proprio la madre, che invece dal carcere di Capanne grida la propria innocenza sostenendo di essersi allontanata per qualche minuto e di aver ritrovato il piccolo insanguinato e accoltellato a morte. «C'erano molti problemi tra loro, in gravidanza - racconta la donna - ma Norbert era felicissimo di avere un figlio. Ha fatto di tutto per difenderlo.

Ha lottato per il bambino ma solo all'interno del quadro legale, nel migliore interesse del bambino. Continuava a preoccuparsi perché aveva paura che sua madre, poiché lo odiava nel profondo, potesse ferire anche Alex».

Ipotesi del resto anche al vaglio degli inquirenti e investigatori, che tratteggiano la possibilità che la donna possa aver messo in atto un piano per uccidere il piccolo vendicandosi del padre. Che dopo essere stato sentito martedì in procura attende solo di poter riportare Alex a casa in Ungheria.