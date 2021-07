Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

IL DRAMMA

ALBA ADRIATICA Malore fatale in acqua per un turista umbro. Getulio Colletti è morto all'età di 69 anni nello chalet Beach Principe, sul mare di Alba Adriatica. L'uomo era in vacanza con la moglie.

Entrambi di Trevi soggiornavano da alcuni giorni all'hotel Principe.

Ieri mattina si sono alzati di buon ora per godersi una giornata di mare e parlare, come tutti, della partita con gli amici.

GLI ULTIMI ISTANTI

Verso le 12.30, stando a quando si apprende, il pensionato dice alla moglie di sentirsi accaldato: «Vado a fare un tuffo al mare per rinfrescarmi».

Il turista è entrato in acqua e all'altezza del cartello che delimita il limite delle acque sicure ha accusato un malore, perdendo i sensi e finendo con il viso sott'acqua. La scena è stata notata da una bagnante che si trovava a poca distanza da lui. L'uomo è intervento immediatamente portandolo di peso sul bagnasciuga. A qual punto sono intervenuti i bagnini che hanno iniziato le manovre per cercare di rianimarlo.

Gli altri bagnanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Alba Adriatica.

SOCCORSI INUTILI

I sanitari quando sono giunti in spiaggia hanno trovato il pensionato ancora in vita anche se gravissimo. Hanno iniziato a soccorrere il turista, usando il defibrillatore. Il turista però non è migliorato.

Allora hanno provato con l'iniezione intracardiaca, il massaggio cardiaco e il pallone Ambu per circa venti minuti. Purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani.

Presenti durante tutte le operazioni di rianimazione anche gli uomini della guarda costiera di Tortoreto che, una volta accertato il decesso, hanno informato il magistrato.

IL RITORNO A CASA

Il pm, dopo l'ispezione cadaverica svolta dal medico del 118 e accertao che la morte è avvenuta per cause naturali, ha firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia.

Il corpo, in attesa dell'arrivo dei figli in Abruzzo, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero. Molto probabilmente alle prime luci dell'alba di oggi Getulio Colletti ripartirà per la sua città natale.

Tito Di Persio