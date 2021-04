6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA POLEMICA

TODI Non si spegne la polemica accesa in città pro o contro il doppio ascensore verticale che, secondo il progetto dell'amministrazione Ruggiano dovrebbe sostituire quello eternamente fuori servizio su rotaie che serve il parcheggio di Porta Orvietana. A riaccendere il fuoco il Partito democratico che fa sua la resistenza a quella soluzione espressa da Todi Civica che propone un referendum popolare sulla scelta, e lo fa dopo una esternazione del vice sindaco Adriano Ruspolini. «Non rimaniamo sorpresi dalla concezione di democrazia del vicesindaco generale Adriano Ruspolini scrivono quelli del Pd - che nei quattro anni di mandato ha scambiato spesso e volentieri le istituzioni locali per una caserma e i cittadini per degli inferiori di grado».E proseguono: «Dire, come egli ha fatto sulla contrarietà di numerosi cittadini al nuovo ascensore di Porta Orvietana, che le scelte spettano esclusivamente agli amministratori e che i cittadini potranno esprimersi al momento delle elezioni, bocciando o rinnovando il mandato alla giunta uscente, conferma quanto sopra». Poi suggeriscono: «Ricordiamo a Ruspolini che le scelte locali, proprio in virtù della loro massima vicinanza ai cittadini, hanno bisogno di adattare i propri processi decisionali in modo da soddisfare le mutevoli aspettative di quest'ultimi. Una discussione pubblica, fatta di scambi dialogici tra amministratori ed amministrati è quanto di più necessario per procedere a decisioni che, come il nuovo ascensore hanno un forte impatto su tutta la cittadinanza, infatti stiamo parlando di una scelta che segnerà il futuro di Todi, della sua mobilità e dell'accesso al centro storico, con le naturali ricadute del caso su residenti, attività produttive ivi insediate e flussi turistici».

Lu. Fog.