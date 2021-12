Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

IL LUTTO

CITTÀ DI CASTELLO Entrambi hanno fatto la storia di Città di Castello. Entrambi se ne sono andati in punta di piedi, com'è dei grandi. La professoressa Rosanna Mistruzzi, era la signora del Cinema Eden, cui aveva dedicato la vita. Grazie a lei, che si è spenta a 95 anni, i tifernati hanno avuto una sala con gli spazi e la programmazione di una grande città. Persona colta e generosa, amica di personaggi illustri della politica, dell'arte e della cultura, tra cui Federico Fellini. «La ricorderemo con affetto e gratitudine per il ruolo sociale che l'Eden ha svolto da sempre», il messaggio del sindaco Luca Secondi. Dante Fontanelli aveva compiuto 100 anni il 2 settembre. Partigiano della Cremona, sindacalista, da amministratore pubblico contribuì alla costruzione e ricostruzione della città. Infine, aprì una storica rosticceria. Fabrizio Fratini, Cgil Territoriale: «Nel suo ricordo continueremo il nostro impegno con ancora più forza». Anna Pacciarini, presidente Anpi: «Ha sempre combattuto per la libertà, l'eguaglianza, la democrazia». Walter Verini, deputato Pd: «Due persone, due ambienti diversi, ma accomunati da valori come l'amore per la libertà, per i valori del lavoro, della cultura, dei diritti fondamentali».

W. Rond.