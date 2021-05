23 Maggio 2021

IL DOLORE

Lutto nel mondo dello sport e della cultura. È morto Francesco Allegrucci, dirigente della Sir Safety Conad Perugia, che ha espresso profondo cordoglio. «Grande dirigente con ma soprattutto grande uomo. Ci mancherà la tua generosità, la tua bontà d'animo e la tua risata contagiosa. Un sentito grazie per tutto quello che hai fatto, la Sir non sarà più la stessa senza di te. Sentite condoglianze e un enorme abbraccio a sua moglie Barbara, ti siamo vicini». In veste di dirigente della Sir, ha ricoperto per lungo tempo con grande precisione l'incarico di responsabile Cev. A ricordare Allegrucci, tra l'altro socio del club Rotary Perugia Trasimeno di cui è stato anche presidente, anche il presidente della Provincia Luciano Bacchetta. Allegrucci è stato per anni dipendente dell'ente «dove ha svolto in maniera brillante compiti legati alle relazioni internazionali e alla cultura -ricorda Bacchetta -. Significativo è stato il suo apporto al progetto Living Lakes grazie al quale si è dato un forte impulso allo sviluppo di iniziative al lago Trasimeno. Allegrucci, con la riforma Delrio, aveva portato la sua esperienza al sevizio della Regione Umbria prima del recente pensionamento».