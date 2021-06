IL DOCUMENTO

Una cabina di regia in prefettura, attenzione particolare per il centro storico, possibilità di mettere in campo anche telecamere mobili e un grande lavoro affidato alla polizia locale per concentrare di più le forze dell'ordine nella lotta al crimine: questi alcuni dei passaggi fondamentali del Patto per Perugia sicura rinnovato ieri.

Si andrà avanti anche per il 2021 e 2022, con 70 mila euro totali (35 mila all'anno) riservati alle azioni da intraprendere, in relazione «all'evoluzione del contesto ed alle mutate esigenze della città». Verifica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati attraverso una cabina di regia in Prefettura, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, costante attività di controllo e mirati servizi di vigilanza in centro storico, dialogo con i cittadini e con le comunità di immigrati per monitorare gli episodi di intolleranza e di discriminazione sono le novità contenute nell'atto firmato dal prefetto di Perugia Armando Gradone, dal sindaco Andrea Romizi, dal presidente della Provincia Luciano Bacchetta e dalla presidente della Regione Donatella Tesei.

ILLUMINAZIONE

E REATI ALCOL-DROGA

Tra i punti più importanti c'è quello legato «al potenziamento del sistema di video sorveglianza, anche con l'utilizzo di telecamere mobili e rafforzamento della rete di illuminazione pubblica». Un altro passaggio è l'obiettivo «di riduzione dei reati minori legati ad alcol e consumo di droga».

«Anche la Provincia di Perugia, tramite il suo Corpo di polizia locale sarà a disposizione del Patto e ringrazio il prefetto Gradone che ringrazio per la sensibilità e l'operatività mostrata rispetto a un tema particolarmente sentito dai cittadini e che vedrà messe in campo le tecnologie più avanzate»: così il presidente Luciano Bacchetta. Il quale ha spiegato che «l'utilizzo della videosorveglianza e la realizzazione di un collegamento in fibra ottica, consentirà alla polizia di Stato e alla guardia di finanza e alle forze dell'ordine di monitorare la situazione in termini di ordine pubblico con particolare attenzione al centro storico della città. Contrasto di fenomeni criminali, ruberie, risse, schiamazzi, eventuali episodi di intolleranza nei confronti degli immigrati e degrado urbano».



