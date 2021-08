Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

IL DISSERVIZIO

Circa una settimana fa, Enel ha proceduto con un intervento che doveva essere di miglioria al Centro universitario sportivo Bambagioni, che però prevedeva un distacco di corrente. L'operazione ha prodotto un danno enorme agli impianti causando il reflusso dell'acqua della piscina nella vasca di compensazione, allagando di fatto il relativo locale dove sono in funzione alcuni macchinari. Di fatto sono state messe fuori uso le due pompe idriche che ora vanno sostituite. Il tutto ha provocato la chiusura degli impianti che, salvo imprevisti, riapriranno domani, soprattutto la piscina, dopo aver creato un inatteso disservizio che ha messo in crisi tutta l'organizzazione dei corsi di nuoto e della relativa gestione della presenza di tanti giovanissimi utenti, con forti imbarazzi per le famiglie che si sono trovate improvvisamente senza un punto di riferimento. «Ci scusiamo con l'utenza per i fastidi arrecati contro la nostra volontà, e speriamo che il danno che Enel ci ha procurato sia risanato in tutte le sue varie componenti». Queste le parole di Pierluigi Cavicchi, presidente del Cus nell'annunciare che le attività degli impianti sportivi, riprenderanno da domani. Cavicchi spiega: «Per il momento abbiamo dovuto sostenere il costo per il ripristino del livello dell'acqua della piscina per un esborso di oltre 2mila euro, poi abbiamo dovuto sostituire le pompe non c'erano altre disponibili, senza parlare del disservizio recato alle persone e i mancati incassi dallo sbigliettamento. Chiederemo in via ufficiale, se necessario in via legale, richieste di rimborso all'Enel».

Luigi Foglietti