Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

IL DIBATTITO

Sul futuro del progetto relativo alla realizzazione del Nodino di Perugia, oggetto di polemiche da parte dei comitati cittadini contrari all'opera, il clima continua ad essere teso. Ieri, con due distinte note, c'è stato un duro botta e risposta fra il Coordinamento dei comitati Sciogliamo il Nodo di Perugia e Anas.

Il primo, in mattinata, ha raccontato di un episodio avvenuto mercoledì, con la presenza di «un operatore Anas con i relativi attrezzi per l'effettuazione di rilievi» in un terreno coltivato nella zona di Miralduolo «in presenza della polizia». Il coordinamento scrive che sarebbe avvenuto «senza aver concordato giorno, ora e punto del sopralluogo» e senza che venisse mostrata, dopo la richiesta del proprietario «una valida documentazione».

L'Anas in serata ha smentito «totalmente la ricostruzione dei fatti» precisando che «il sopralluogo era dovuto ad attività tecniche necessarie allo sviluppo della progettazione dell'opera» e nello specifico «al posizionamento del punto di rilievo senza ingresso di mezzi e attrezzature all'interno della proprietà».

Anas ha anche fornito precise spiegazioni relative all'iter di notifica della procedura «regolarmente autorizzata», mettendo in chiaro anche il perché della presenza delle forze dell'ordine e la modalità con cui sono state chiamate. L'episodio fa capire come attorno alla realizzazione dell'opera il clima sia tutt'altro che sereno.