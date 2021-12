Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:02

IL DIBATTITO

Sul caso Nodo-Nodino interviene il consigliere comunale di Forza Italia, Michele Cesaro che di recente ha strappato con il sindaco Romizi restituendo le deleghe di consigliere delegato. «A chi amministra la città-dice Cesaro- non può essere sfuggito che quotidianamente ci siano delle prese di posizione su quella che potrebbe essere definita tranquillamente una delle opere viarie strategiche per il capoluogo di Regione e l'intero territorio umbro: il Nodo di Perugia. Rilevo, non senza disappunto, l'assenza a oggi di una presa di posizione ufficiale dei vertici cittadini del partito al quale con orgoglio appartengo; nessun pronunciamento su un tema così rilevante e attuale per la città. Forza Italia si è sempre distinta per essere una forza politica propulsiva, che con grande senso di responsabilità e sapere amministrativo, ha spinto a favore delle opere pubbliche strategiche nazionali non facendosi mai dettare la linea dalle altre forze politiche. Un silenzio che mi appare inopportuno e che stride rispetto alle responsabilità che Forza Italia ha nell'amministrazione della città. Pertanto, nell'esercizio del mio ruolo di consigliere comunale e alla luce del dibattito in corso sento di dover ribadire la mia posizione (che mi impegno a promuovere e ad affermare affinché diventi la linea del partito cittadino) a favore del Nodo (primo stralcio) che ritengo in continuità con la posizione dettata dal Presidente Berlusconi in merito alle opere pubbliche strategiche. Rilevo con soddisfazione l'operato dell'assessore regionale alle Infrastrutture Melasecche, che non si è mai sottratto al confronto».

