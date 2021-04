27 Aprile 2021

IL DIBATTITO

Sui progetti del Recovery Plan continua il dibattito e spunta anche una polemica per quella che viene definita come una «assenza di progettualità della città Perugia» che «stupisce». A parlare è Francesco Zuccherini, consigliere comunale Pd secondo cui è «grave non aver inserito l'estensione del minimetrò verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia e il quartiere di Monteluce. Era questa un'irripetibile occasione per completare la metropolitana leggera di superficie». Dopo l'approvazione da parte della giunta regionale delle proposte dell'Umbria per il Recovery «siamo costretti a discutere la vendita delle quote della società anziché immaginare gli investimenti per la città del futuro. Anche i progetti presentati dal Comune alla Regione Umbria rappresentano più un libro dei sogni, oltretutto scollegato dalla realtà e disomogeneo, che un vero piano di investimenti, facendo sfumare così un importante momento di rilancio di Perugia». Secondo il consigliere Dem manca «una visione della città e una consapevolezza delle priorità. Non solo rispetto al minimetrò».

Proprio ieri si è tenuta l'assemblea degli azionisti di Minimetrò spa che ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita di euro 226.141 (dovuto alla flessione della vendita dei biglietti per il 65%), al netto di ammortamenti per euro 3.425.160, accantonamenti per euro 80.532 e tasse per euro 21.723.