«Sono troppi anni che parliamo della disoccupazione giovanile. Dobbiamo cercare di chiudere questo cantiere nel più breve tempo possibile e inaugurare un nuovo edificio». Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha parlato con chiarezza nel suo intervento al incontro Giovani e lavoro: un cantiere che non ammette ritardi, promosso dalla pastorale sociale e del lavoro dell'Archidiocesi a Compignano di Marsciano. Per Bassetti «parlare del rapporto tra i giovani e il lavoro significa affrontare tre questioni: la dignità della persona umana, la famiglia e il futuro della nostra società». Secondo il cardinale, entrato nel merito del rapporto giovani e lavoro, alla base dei problemi ci sono anche vicende lavorative «non moralmente accettabili». «Ad esempio, la pratica dei lunghi tirocini gratuiti, oppure ad alcune forme di collaborazione con remunerazioni discutibili, alcuni orari di lavoro troppo impegnativi e infine, nel caso delle donne, quella sottile condizione di ricatto morale, più o meno esplicita, che si viene a creare in alcune situazioni lavorative in caso di gravidanza». La strada da percorrere per Bassetti, che ha citato La Pira nel suo intervento, deve essere quella fatta da «una società che sappia coniugare lo sviluppo economico del nostro paese con le legittime aspirazioni dei nostri ragazzi». Così, ha detto in chiusura, serve «chiudere questo cantiere nel più breve tempo possibile e inaugurare un nuovo edificio dove i ragazzi possano essere protagonisti».