Riconsiderare le modalità di gestione della Zona a traffico limitato, chiedere a Sipa/Saba tariffe speciali, rivedere l'assetto dei posti auto riservati ai residenti. Con una lunga e puntuale analisi, già consegnata al sindaco Andrea Romizi cui viene chiesto un incontro urgente per prendere di petto tutte le criticità e studiare soluzioni, un gruppo di cittadini si mobilita per arrivare ad una svolta sul centro storico. Tra i firmatari della lettera ci sono anche nomi conosciuti, come il professor Luca Ferrucci, l'ex assessore Roberto Ciccone, Mauro Agostini più volte parlamentare, l'ex presidente di Apm Marcello Panettoni e Lucio Caporizzi, ex dirigente della Regione. La lista è molto più lunga, come molteplici sono i fronti toccati dai chi vive nella zona di via dei Priori e dintorni. È quella l'area, ma più in generale per tutta l'acropoli, per cui vengono chiesti al Comune una serie di provvedimenti, soprattutto in materia di gestione della sosta. Perché «salvaguardare vivibilità ed accessibilità dei centri storici delle città, in particolare per coloro che vi risiedono, è questione assolutamente essenziale». Unitamente a problemi connessi al processo di abbandono che investe anche il cuore della città, di criticità sui servizi, spunta con forza il tema della sosta «sicuramente fra i più assillanti per i residenti dei centri storici».

Soprattutto per quell'area che si sviluppa attorno a via dei Priori e che deve fare i conti con la presenza di numerose attività, anche pubbliche e culturali. Un bene, ma c'è da tenere conto che «durante tutta la giornata l'insieme di queste funzioni richiama traffico e sosta». Una situazione di caos che aumenta quando ci sono grandi eventi, ad esempio al teatro Morlacchi, o quando entrerà a pieno regime l'auditorium di San Francesco al Prato. «Siamo lieti e orgogliosi, riteniamo però che dovessero essere tempestivamente approntati dal Comune una disciplina del traffico e infrastrutture per la sosta che non aggravassero una situazione già oltre i limiti della sopportabilità».

Sono dieci i punti, anzi le richieste avanzate dai cittadini al sindaco. A partire dal destinare piazza Ferri ai soli residenti dell'area. C'è poi l'appello per riservare un maggior numero di posti per residenti sia nelle zone prossime al teatro che nelle aree limitrofe. Sugli appelli a Sipa/Saba, chiesto di sostenere la richiesta di alcuni residenti disponibili ad affittare in maniera riservata posti auto all'interno del parcheggio di Viale Pellini, per il quale viene auspicata una spinta ai lavori per la nuova rampa e il piano sopraelevato, chiuso oramai da lungo tempo. Per le scale mobili e minimetrò, simboli della dinamicità della città, chiesti rispettivamente orari più lunghi all'apertura e alla chiusura.

Riccardo Gasperini

