IL DIBATTITO

L'associazione Natura Urbana, che ha in gestione una buona fetta del parco Chico Mendez, interviene nel dibattito sulle siringhe abbandonate, partito in commissione Cultura di palazzo dei Priori. Lo spunto è arrivato con un ordine del giorno del consigliere Fabrizio Croce (Ipp) che, tra le altre cose, invita la giunta a «valutare l'adozione sperimentale di raccoglitori per aghi o siringhe, in numero congruo all'estensione del territorio cittadino e al numero delle aree ritenute sensibili». Una richiesta supportata da numeri e analisi delle zone dove il fenomeno si riscontra maggiormente.

L'ordine del giorno sarà ancora oggetto di discussione, ma intanto in città il dibattito è avviato. Natura Urbana, con il presidente Daniele Ercolani, ricorda che «i ritrovamenti di alcune siringhe usate nel parco Chico Mendez, come in altre aree verdi, ha suscitato non poca preoccupazione tra chi frequenta tali aree e si occupa della manutenzione». «Purtroppo in tutto il territorio nazionale ed anche europeo come segnalato nella relazione 2020 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze i casi di tossicodipendenza legate a sostanze iniettabili sono in aumento, soprattutto a causa della diminuzione del costo della droga. Il problema è però arginabile, non solo con il costante presidio del territorio, ma anche con la collaborazione cittadini-forze dell'ordine. Natura Urbana, al di sopra di ogni politicismo, con passione e umiltà in nome del decoro, si impegna costantemente a rendere fruibile il Chico Mendez».

Per fruibilità «intendiamo un accessibilità sicura per tutti i cittadini. Per incrementare la sicurezza nelle aree verdi ci deve essere una sinergia forte tra tutti gli enti affinché tale patrimonio venga conservato e promosso, permettendo ad una fascia più ampia possibile di cittadini di poterne usufruire in modo agevole e sicuro».

Entrando nel vivo dell'argomento, per l'associazione «il timore è che l'installazione a ridosso del parco dei contenitori per le siringhe usate dai tossicodipendenti, possa essere interpretato come una induzione all'utilizzo di stupefacenti».

Natura Urbana propone di lavorare sulla «creazione di momenti aggregativi, nel parco stesso, dal forte impatto sociale. Potrebbero avere dei riscontri positivi e porre una frenata all'inarrestabile consumo di stupefacenti. Vivendo l'area verde in modo sano, rendendola a misura di bambino, in sinergia con un forte presidio delle forze dell'ordine e costruendo una rete con altre forme di associazionismo, istituzioni ed imprenditoria locale possiamo trasmettere soprattutto ai giovani, un messaggio di speranza».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA