IL DIBATTITO

I consiglieri del Pd hanno scritto una lunga lettera al sindaco Romizi sul futuro del cinema teatro Turreno in piazza Danti a seguito della pubblicazione della gara per la progettazione dei lavori che dovrebbero concludersi nel 2023, dopo 8 anni dalla firma del protocollo tra Comune, Regione e la Fondazione Cassa di Risparmio. Un momento di riflessione su quello che sarà lo storico teatro del Turreno che si trova a poche decine di metri dalla piazza principale cittadina, «nonché dal monumento più iconico di Perugia, la Fontana maggiore, una ragione più che sufficiente per pretendere un progetto di una qualità assoluta».

Tra i punti cruciali, secondo il gruppo di opposizione a palazzo dei Priori, il fatto che «la Commissione giudicante sia presieduta da un professionista di assoluto valore riconosciuto a livello nazionale, e la cui reputazione sia sinonimo di certa imparzialità tecnica». Allo scopo di fornire la massima garanzia per una valutazione che permetta di avere una progettazione di dimensione internazionale, il Pd chiede «che la commissione sia «formata da tecnici e professionisti esterni all'Amministrazione comunale, nel rispetto della legge in materia di appalti». Tutto questo, concludono nella lettera al sindaco, per restituire alla città una struttura con delle «caratteristiche che potessero dare un senso contemporaneo alla caratura europea a cui Perugia non è estranea».

