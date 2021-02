IL DIBATTITO

«È necessario che se si procederà alla redazione di un progetto esecutivo come annunciato, vi sia una seria fase di valutazione preliminare da parte dei soggetti competenti, Anas, ministeri e amministrazioni locali, che tenga conto delle attuali sensibilità e del panorama di alternative possibili». Anche Confagricoltura Umbria, attraverso il suo presidente Fabio Rossi, interviene sul dibattito attorno al Nodo di Perugia. Confagricoltura Umbria chiede con forza che «prevalga una sensibilità moderna verso la salvaguardia dell'agricoltura e la realizzazione di opere che debbono avere un impatto quanto meno negativo possibile». In una nota è stato ricordato che «già nei primi anni 2000 si venne a costituire un fronte di opposizione. Oggi, a distanza di anni, si spera quindi che i lavori per la realizzazione del Nodo terranno conto dell'evoluzione avvenuta sul territorio, di mitigazioni ambientali e almeno in parte delle ragioni degli imprenditori agricoli che vedrebbero interessati i propri terreni».

UNA PETIZIONE

Proprio su questo argomento, dopo i molti interventi e richieste di confronto, scatta anche una petizione. Nella piattaforma Change.org, l'associazione Colle della Strada evidenzia che il tracciato «andrebbe a lasciare una cicatrice permanente sulla collina». Per questo, con la petizione Salviamo bosco, collina e borgo medievale di Collestrada fa appello a valutare delle alternative.

