IL DIBATTITOContinua il pressing delle famiglie sul delicato tema della chiusura delle scuole. Spunta anche una iniziativa, già partita. «Abbiamo pensato di appendere nei giorni tra venerdì e sabato fuori da tutti gli istituti scolastici di ogni grado, uno zaino vuoto, come sono le nostre scuole ora. Uno zaino che però noi non vogliamo resti così, lo vogliamo riempire di cultura, di emozioni, di socialità e di speranza per i nostri ragazzi. Non possiamo permettere che gli venga tolto di nuovo il sacrosanto diritto allo studio».L'iniziativa, chiamata #unozainoperilfuturo, è nata dall'idea di alcuni genitori dei bambini che frequentano il circolo didattico di Corciano (nello specifico, la scuola Primaria Aldo Capitini di San Mariano), secondo cui «i nostri figli, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, si ritrovano a dover subire l'ennesima beffa. Dopo aver fatto tutto ciò che gli è stato chiesto con diligenza e senza mai lamentarsi, si trovano ancora a dover pagare per l'inadeguatezza degli adulti». «Questa volta noi non ci stiamo», gridano annunciando l'iniziativa dello zaino che si svolgerà «come segno di protesta, ma nel pieno rispetto delle regole». I promotori della protesta invitano altri genitori a lasciare «appeso fuori dalle vostre scuole uno zaino vuoto, se volete con messaggi, biglietti o cartelloni. Facciamolo e facciamolo in tanti perché i nostri figli mai come ora hanno bisogno di noi. Mai come ora dobbiamo dimostrargli che bisogna lottare per quello in cui si crede e per i sogni che hanno. Alziamo la testa e riprendiamo il nostro e il loro futuro in mano perché se non lo facciamo noi nessuno lo farà al posto nostro».