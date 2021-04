28 Aprile 2021

Commercianti e imprese sono in crisi e serve sostenere queste realtà con maggiori risorse. Così c'è chi chiede un impegno al Comune, mettendo sul piatto una proposta. «Un emendamento al bilancio per dare sostegno concreto». A chiedere una modifica di 150mila euro è Francesco Zuccherini, consigliere comunale Pd secondo cui «nelle more dei conti del Comune ci sono possibili risparmi per 150mila euro da destinare in aiuti e abbattimento dei tributi per le imprese, a partire da commercianti e artigiani. Spero che questa proposta di modifica possa essere approvata dall'intero consiglio». L'emendamento al bilancio di previsione è stato depositato in vista dell'approvazione in programma nei prossimi giorni.

«Stiamo analizzando il bilancio ormai da alcuni giorni e ciò che colpisce di più è l'evidente mancanza di sensibilità da parte della giunta nei confronti delle attività della città. Queste si trovano in estrema difficoltà, ma stanno beneficiando solo di pochi e limitati aiuti economici. L'obiettivo è dare ulteriori ristori per contenere il più possibile tasse, tributi e tariffe locali che lo scorso anno non sono state minimamente diminuite o sospese». Zuccherini propone di «mettere assieme alcuni piccoli fondi svincolati presenti all'interno del bilancio comunale, la cui somma è di circa 150mila euro. Una cifra, la cui entità non mette in difficoltà l'ente, da destinare come contributo».