© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTOLa nostra città vive da tempo un declino di idee e di sviluppo che l'ha resa cupa e ferma, immobilizzata da una costante ordinarietà nella gestione e una forte propensione a nascondere i problemi. E così ci si trova sempre a gestire le singole iniziative, sempre scollegate tra di loro e sconnesse con la città, mosse più dalla necessità di dover fare che da una vera idea di cosa fare.Ci siamo ritrovati progressivamente ad abbandonare i luoghi della città, lasciando degli immensi vuoti, e a creare numerosi non luoghi, che stanno compromettendo la crescita di Perugia.Parallelamente il governo della città si trova a discutere di argomenti che interessano più i partiti di riferimento anziché la città. Assistiamo a una escalation di azioni volte ad appropriarsi di alcune tematiche più che a garantire un buon governo.E così si vive in una continua propaganda elettorale, con proposte spot, spesso volutamente impossibili da realizzare, finalizzate ad organizzare una campagna elettorale continua, in particolare da parte di Lega e FdI, al fine di aumentare le rispettive possibilità nella corsa alla carica di candidato Sindaco. Il tutto a spese della città, che continua ad arretrare a livello economico e sociale. Un teatrino che vedremo in scena ancora per i prossimi anni.In questo contesto verrebbe da pensare che la strada di chi si oppone a questo governo e alla maggioranza che lo sorregge sia lineare e spianata. Una strada facilmente percorribile da una rinnovata coalizione di forze progressiste, riformiste e popolari che rimettano al centro i veri bisogni di Perugia.Dobbiamo invece sapere che il sentiero non è facile da percorrere. Le forze politiche, sociali e civiche, che si oppongono all'attuale gestione della città, non avranno vita facile solo grazie al mal governo dei propri avversari.Occorre organizzarsi in un nuovo fronte, disegnare una nuova parte politica, che sia portatrice di valori comuni e di una visione di sviluppo coesa, che sappia ridisegnare i caratteri principali di Perugia.Sarà necessario un nuovo patto con la città, per tornare credibili agli occhi dei cittadini e riconsegnare agli stessi la possibilità di sentirsi parte integrante di un progetto complessivo.Non sarà possibile iniziare questa nuova stagione senza il protagonismo delle forze politiche. A cominciare dal Partito democratico, che deve tornare a essere un gruppo organizzato, capillare e rappresentativo, che sappia parlare con i tanti territori di Perugia, che possa fungere da motore di questa nuova coalizione.Il lavoro che ci attende a partire da questo nuovo anno è proprio questo, un lavoro di ricostruzione che possa partire da coloro che si oppongono a questo governo debole e lacunoso della città. Sarà una sfida non scontata, impegnativa e stimolante, che dovrà vedere protagonisti tutti gli attori cittadini interessati a far ripartire Perugia.Francesco Zuccherini, consigliere comunale Partito Democratico© RIPRODUZIONE RISERVATA