Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

IL DATO

Un turismo di fine ottobre così a Perugia non si vedeva da molto tempo. «I numeri di questo fine settimana sono quasi quelli di Eurococholate prima del Covid» commenta un barista delle tante attività in piazza Danti.

Basta guardarsi uno sguardo intorno per rendersi conto che il capoluogo da qualche giorno è nuovamente diventato meta preferita di turisti, in particolar modo di quelli proveniente da tutta Italia. Ristoranti e bar sono pieni, sia i tavoli all'esterno che quelli all'interno, a pranzo e a cena, complice anche i 17 gradi di questo fine ottobre così mite.

Impegnati a fare le vasche in città, facendo lo slalom tra le oltre ottanta bancarelle di legno che da domani si riempiranno di oggetti e sapori della tradizionale Fiera dei Morti, tantissime persone. Nonostante la giornata festiva, qualche commerciante della città vecchia non si è lasciato sfuggire l'occasione di fare affari tenendo aperto la propria attività.

MUSEI E POZZO ETRUSCO

E di buon afflusso turistico in questi giorni possono parlare anche i musei, pubblici o privati, dell'acropoli. Con la Galleria Nazionale dell'Umbria fuori gioco, chiusa infatti fino a marzo per portare a termine i lavori programmati da tempo di ristrutturazione, a giovarne sono gli altri siti museali del centro. A partire dal Pozzo Etrusco che, per tutto il weekend, ha visto formarsi più volte code di visitatori in attesa di scendere per ammirare il capolavoro di ingegneria idraulica etrusca. E nella giornata di sabato si parlava di 600 biglietti d'ingresso venduti. Quasi quanto quelli di un giorno di agosto.

Trend più che positivo anche nei musei civici del Comune, a partire da palazzo della Penna che in questi giorni ospita la mostra Fortuna e mito di Raffaello in Umbria. Mostra che oggi sarà visitabile in via del tutto eccezionale con un costo d'ingresso ridotto e dalle 10 alle 19.

Cri. Map.