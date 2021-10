Sabato 30 Ottobre 2021, 05:03

IL CASO

Non soltanto uno, ma tre sarebbero i vetri dello Sky Box, il famoso siluro sopra la tribuna, che i tecnici della Commissione di Vigilanza avrebbero trovato crepati durante il sopralluogo un'ora prima del fischio d'inizio di Perugia-Reggina al Curi venerdì sera. La decisione di bloccare il flusso degli spettatori ai cancelli per dare il tempo al personale di servizio di transennare la parte di tribuna (quella centrale riservata ai vip, subito sotto gli sponsor e la tribuna stampa) dove i vetri sarebbero potuti cadere, è stata immediata. Il pubblico della tribuna vip (inclusi i dirigenti del Perugia) sono stati spostati nelle tribune laterali e complessivamente la situazione è stata gestita nel migliore dei modi nonostante per un quarto d'ora abbondante le file fuori dalla struttura si fossero ingrossate. Nel day after (il Perugia ha pure preso una scoppola dalla Reggina) è partita la naturalmente la caccia ai motivi plausibili perché quei vetri, presenti sin dalla costruzione dello stadio, si siano crepati. L'ipotesi più plausibile sarebbe quella dell'escursione termica caldo-freddo unita naturalmente all'usura del tempo. Resta l'ennesima testimonianza della precarietà dei materiali di una struttura che risale al 1974 ed ha ormai fatto il suo tempo. Ne è ovviamente consapevole l'Amministrazione Comunale: in tribuna era presente anche l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile Luca Merli, che ha preso visione della situazione e già nella giornata di ieri ha contattato una ditta per la verifica da effettuare nei prossimi giorni prima di programmare la riparazione, favorita dalla doppia trasferta che aspetta il Perugia a Ferrara (lunedì prossimo) ed a Como (il 6 novembre) e dalla successiva sosta del campionato di serie B. Il Perugia tornerà a giocare al Curi' soltanto il 20 novembre per la partita contro il Crotone, questo dovrebbe garantire i tempi per un intervento di riparazione che comunque non sarà semplicissimo dato che si renderà necessario l'utilizzo di una gru. Tra l'altro il prossimo 3 novembre il Comune annuncerà il cronoprogramma dei lavori già stabiliti e per i quali sono stati stanziati 1,3 milioni di euro, in partenza a gennaio dalla curva Nord, mentre proseguono ad ogni occasione possibile i controlli sulla stabilità del settore più affollato. Resta sempre viva l'attesa dei tifosi sull'evoluzione del progetto del Nuovo Curi' e sulle interlocuzioni dell'Amministrazione con Cassa Depositi e Prestiti e il Credito Sportivo per le quali era stato annunciato uno snodo decisivo in autunno.

Antonello Ferroni