14 Aprile 2021

IL PROCESSO

Caso Palamara, il Consiglio superiore della magistratura è parte offesa e deciderà se chiedere i danni e quindi se costituirsi parte civile nel procedimento che vede imputato l'ex consigliere ed ex presidente dell'Anm: decisione che sarà assunta nell'eventuale fase del dibattimento. È quanto ha deliberato il comitato di presidenza del Csm dopo il provvedimento con cui il gup di Perugia Piercarlo Frabotta, nel corso dell'udienza preliminare dello scorso 9 aprile, ha disposto la notifica «nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, in persona del suo vicepresidente pro-tempore, quale persona offesa-danneggiata dai delitti di corruzione».

«È pacifico ha scritto il giudice sulla questione sollevata dalla difesa dell'ex consigliere - che rispetto alla contestazione di corruzione per l'esercizio della funzione nei confronti di Palamara il Consiglio superiore della magistratura rivesta la qualità di persona offesa dal reato, essendo addebitato all'imputato, nella veste di componente togato del Csm, di avere asservito la funzione consiliare all'interesse privato dell'imprenditore Fabrizio Centofanti, ricevendone in cambio molteplici utilità, per sé e per gli altri».

La delibera, che sarà oggi al vaglio del plenum, propone «riservare all'eventuale fase processuale la valutazione dell'opportunità di costituzione del Consiglio quale parte civile» ritenuto che «la forma ancora inevitabilmente precaria della contestazione, legata alla fase procedimentale in corso, renda opportuno non prevenire immediatamente ad una determinazione sul punto, ma induca piuttosto a riservare la scelta alla fase dell'eventuale dibattimento quando saranno definitivamente cristallizzati nei suoi contenuti l'ipotesi d'accusa ed il rilievo che le condotte sottoposte ad accertamento possano avere avuto in relazione al patrimonio giuridico materiale e morale dell'organo di governo autonomo della magistratura».

E. Prio.

