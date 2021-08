Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

Il Covid pesa anche sui costi che sostene il Comune per la gestione dei cimiteri cittadini. Tant'è che da palazzo dei Priori c'è la necessità di ampliare i servizi a chiamata. Lo spiega la determinazione dirigenziale numero 1759 di lunedì dell'Unità operativa Manutenzioni e Protezione civile che ha indicato una spesa di 252.252,18 euro fino al 31 luglio del prossimo anno. Cifra che rientra nel cosiddetto quinto d'obbligo.«L'emergenza epidemiologica da Covid-19-è spiegato nell'atto- ha coinvolto in modo consistente i servizi cimiteriali e, in materia, il Ministero della Salute ha emanato una serie di Circolari le cui indicazioni vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale». Tra l'altro, nell'atto, emerge che uno dei motivi che hanno spinto il Comune a rendere più robusto l'appalto è «il raffronto dei dati 2020/2021 evidenzia un significativo incremento delle tumulazioni e inumazioni correlate all'aumento del numero dei decessi in periodo Covid, che nel mese di aprile 2021, in particolare, ha visto un incremento pari al 60% rispetto al medesimo mese dell'anno 2020». Ecco perché crescono i servizi a chiamata ed è stato rivisto l'importo dell'appalto a favore del raggruppamento temporanea di imprese costituendo tra Servizi Associati (mandataria) e Decoro Urbano Società (mandante.