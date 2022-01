Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

La Befana in moto porta la solidarietà in soccorso dei più fragili. L'Epifania vola veloce sulle selle delle motociclette con partenza da Perugia, percorrendo direzione Ovest verso il Trasimeno con ultima tappa Castiglione del Lago. La pandemia non ferma la festa dei bambini grazie agli organizzatori che hanno deciso di rispettare la tradizione in collaborazione con la Polstrada Umbria, l'Arma dei carabinieri e la polizia municipale di Perugia. Ricco il programma di giovedì con partenza delle befane motorizzate alle 10 da piazzale Centro Borgonovo, nel capoluogo umbro, passando poi per Tavernelle con l'arrivo finale previsto per le 12 a Castiglione del Lago. Ed è proprio qui che al mezzogiorno e mezzo ci sarà la consegna del dono a Pozzuolo Umbro, a Villa Nazzarena nel centro socio riabilitativo. Nel dettaglio, la Motobefana Uisp con l'unità di protezione civile Moto S.O.S. e il Comitato regionale Uisp Umbria in collaborazione con Mototurismo Umbria ha scelto di organizzare questa divertente iniziativa - dicono i promotori dell'evento - a scopo benefico. Un appuntamento giunto alla venticinquesima edizione, alla quale sono invitati tutti gli appassionati delle due ruote a motore. E tutto in scurezza: Infatti, a causa delle vicende legate alla pandemia in corso come lo scorso anno si dovrà rinunciare alla partenza da piazza IV Novembre a Perugia, optando per il ritrovo presso il piazzale del Centro Commerciale Borgonovo di viale Centova, località più adeguata alla gestione della sicurezza imposta dalle normative vigenti, grazie anche alla preziosa collaborazione con la polizia municipale perugina e si svilupperà in due percorsi: uno stradale di circa 55 km riservato alle moto stradali e moto d'epoca e uno fuoristrada di circa 30 km per motocicli enduro. L'arrivo, come detto, è previsto alle 12.30 al Centro socio riabilitativo di Villa Nazarena, a Pozzuolo, dove verrà consegnata in dono una fornitura di presidi sanitari, «un centro riabilitativo ed educativo autorizzato dalla Regione e convenzionato con l'Azienda Usl 1, dove trovano ospitalità donne con gravi disabilità psico-fisiche e in condizioni di elevata o totale dipendenza che si contraddistingue per la sua pervicace apertura ed integrazione con il contesto sociale del territorio e del mondo del volontariato, al fine di facilitare reti di relazione e migliorare la qualità della vita delle assistite».

