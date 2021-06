2 Giugno 2021

LA PROPOSTA

CITTÀ DI CASTELLO Sanitari in pensione per accelerare la campagna vaccinale. Votato all'unanimità dal consiglio comunale un ordine del giorno del gruppo Democratici per Città di Castello, a firma Gaetano Zucchini, Luciano Domenichini, Vittorio Massetti. Obiettivo, «attivare un portale dell'amministrazione al fine di favorire la raccolta di disponibilità di personale sanitario in quiescenza, in forma volontaria e gratuita, predisponendo così un elenco da fornire alla Usl Umbria 1 per favorire, qualora necessitasse, il potenziamento del piano vaccinale locale». Figure da ricercarsi, indicativamente, fra medici, infermieri, farmacisti. Alla Usl spetterà l'eventuale valutazione delle disponibilità raccolte, delle procedure amministrative ed organizzative. «Tali professionisti dovranno fornire la propria disponibilità almeno per sei ore per giornata di accesso, comunicando il giorno (o i giorni) di utilizzabilità», evidenzia Zucchini. «Chiediamo alla Usl la copertura assicurativa e la tutela legale dei sanitari volontari, effettuando loro la somministrazione del vaccino, se ancora non immunizzati». Andrea Lignani Marchesani, FdI: «Perché rinunciare a potenziali risorse?». L'assessore Luciana Bassini: «La categoria delle ostetriche e degli ostetrici era stata cancellata, adesso è inserita nel piano vaccinale». Vincenzo Bucci, Castello Cambia: «Perché non integrare questi volontari con il personale delle farmacie?». Mirko Pescari, Pd: «Mozione condivisibile».

W. Rond.