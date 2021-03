8 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CONFRONTO

TODI Lunedì 15 la città sarà al centro della X giornata nazionale indetta contro i disturbi alimentari, l'appuntamento che da sette anni è simboleggiato dal fiocchetto lilla. La giornata è stata fondata 10 anni fa da Stefano Tavilla, presidente dell'Associazione Mi nutro di vita, padre di Giulia, una ragazza morta per problemi legati alla bulimia. Todi sarà il polo centrale della ricorrenza in quanto sede primaria della Rete dei Disturbi del Comportamento Alimentare della Usl 1 dell'Umbria fondato e diretto dalla psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione che ha varato un metodo di cura condiviso e applicato in tutto il mondo.

A sottolineare l'importanza di Palazzo Francisci, emblematica sede del Centro tuderte, sarà anche la messa in onda in prima serata di uno special sui Disturbi alimentare, dal titolo Fame d'amore, condotto da Francesca Fialdini, girato nel 2019 nel Centro di Todi. A contorno, nella nostra regione, ci saranno moltissime iniziative on line. In molte regioni italiane non ci sono strutture specializzate per il trattamento dei Disordini alimentari mentre in Umbria abbiamo una rete completa di assistenza che garantisce cure appropriate e tempestive. Il centro di Todi gestisce anche il numero verde nazionale 800180969, verso il quale c'è stato un aumento di richieste di aiuto, raddoppiate nel 2020. Oggi è la seconda causa di morte tra i giovanissimi dopo gli incidenti stradali. «A seguito del lock down si è verificato un aumento del numero dei pazienti spiega la dottoressa Dalla Ragione - c'è stato un aumento del 30%, soprattutto tra i giovanissimi, ma i dca non riguardano più solo il femminile, perché un 10% dei pazienti è maschio con un range che va dai bambini piccoli a persone di oltre cinquant'anni».

Luigi Foglietti