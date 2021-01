IL CONFRONTO

GUBBIO È appena stato varato e fa già discutere l'ecodistretto annunciato dal sindaco Filippo Mario Stirati e dal vicesindaco assessore all'Ambiente Alessia Tasso, presentato ieri mattina, perché il discorso va solo sull'attività delle cementerie e la possibile prospettiva dell'incenerimento del Css regolato da norme sovracomunali. A Gubbio ci sono problemi di impatto e salubrità ambientale in più direzioni, per esempio legati alla discarica di Colognola su cui ci sono ripetuti esposti e denunce. Stirati ha parlato di «progetto attraverso il quale intendiamo riacquisire forte titolarità sulle questioni inerenti salute e ambiente. Per fare questo chiameremo a raccolta tutti i soggetti istituzionali e le agenzie preposte. I presupposti dell'ecodistretto saranno rappresentati da studi e indagini sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo, oltre che sulle dinamiche epidemiologiche». Annunciato per domani l'audit che in modalità online coinvolgerà i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste e i due cementifici locali. «La questione ambientale - osserva Stirati - si lega alla procedura avviata dalle cementerie sulla possibilità di utilizzare il Css come combustibile, inserendosi nella vicenda più complessa della chiusura del ciclo di rifiuti in Umbria». Le cementerie Barbetti e Colacem, con una lettera a firma di Antonella Barbetti e Carlo Colaiacovo, fanno riferimento alle strategie prospettate dalla Giunta StiratI: «Questo va fatto con capacità e attenzione - scrivono poiché crea problemi cavalcare fake news o prestare il fianco a spinte irrazionali e populiste. Da moltissimi anni ben cinque centraline Arpa monitorano ogni giorno il territorio in merito a polveri fini (Pm 10 e 2,5), metalli, Ipa, No2, So2, e altri inquinanti. I dati sul sito dell'Arpa Umbria sono visibili a tutti. I report di Arpa sulla qualità dell'aria descrivono Gubbio città tra le meno inquinate dell'Umbria, dove il problema, se esiste, è concentrato sulle emissioni da riscaldamento domestico, quasi il 90 per cento del totale. Le criticità su terreni e falde sono riconducibili a ben noti fatti, vedi la discarica di Colognola. Invitare solo due aziende, che di fatto rappresentano meno del 5 per cento dell'eventuale problema, potrebbe generare dubbi sull'esistenza di un pregiudizio».

Massimo Boccucci

