IL CONCORSO

TODI Torna, ed è la sesta volta, il premio di poesia La città che amo. Tema 2021 del concorso indetto da La Consolazione ente tuderte di assistenza e beneficenza, Ricordo l'anno!. Nelle sei edizioni precedenti, al premio hanno partecipato poeti, che sono legati alla città di Iacopone, numerosi anche dall'estero. I testi delle poesie presentate talora sono stati commoventi, in quanto lasciano trasparire tutto l'amore degli autori per la loro città di origine, che hanno dovuto lasciare per i tanti motivi che presenta la vita. «Il Premio è dedicato alla nostra città dice Claudia Orsini, presidente di Etab - ed è un concorso di poesia organizzato nell'ambito del programma dei festeggiamenti civili e religiosi che riguardano il Tempio della Consolazione». Va ricordato che sono più di cinquecento anni che il bramantesco tempio (iniziato nel 1508, terminato nel 1607) appartiene all'Etab che è l'erede delle congregazioni di carità della città che risalgono al medioevo.

Il regolamento prevede che i partecipanti possano presentare un solo elaborato, scritto in lingua italiana o in dialetto con un massimo di 50 versi. La giuria assegnerà un premio al primo classificato nei previsti aspetti letterari: qualità della produzione poetica; originalità espressiva; capacità di coinvolgere emotivamente il lettore. Ai vincitori una medaglia personalizzata realizzata in forma artigianale ed in serie limitata, nonché premi in prodotti editoriali e filatelici, e la cosa più importante la pubblicazione della poesia in un testo apposito. Chiusura iscrizioni il 5 maggio. Info: 0758942216 - Fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PECconsolazione@pec.it; sito Web https://www.etabtodi.it/.

Luigi Foglietti

