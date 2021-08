Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

IL CONCORSO

Ancora pochi giorni (c'è tempo fino al 15 settembre) per partecipare al concorso InvestiAMOsociale, iniziativa finalizzata a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in risposta ai bisogni del territorio e a stimolare la crescita dell'imprenditorialità sociale. Tutto nasce dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria, Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del non profit. Obiettivo del concorso, destinato a imprese sociali e a cooperative sociali già costituite, ma anche alle organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, alle fondazioni, alle imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale, è quello di sostenere gli enti del terzo settore nella creazione di progetti sostenibili ad alto impatto sociale capaci di generare valore aggiunto anche in termini di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili. Non solo sotto il profilo del sostegno economico ma offrendo anche la possibilità di acquisire il know how necessario per le realtà che intendono avviare o consolidare la propria attività di impresa sociale. Dopo la scadenza verrà stilata una prima classifica dei progetti pervenuti in cui saranno inseriti 15 enti finalisti che potranno partecipare ad un workshop formativo con esperti.