28 Maggio 2021

IL CASO

Dopo la decadenza della convenzione con una delle società di rugby attive a Pian di Massiano, il Comune continua a mettere mano alla gestione dei campi da rugby e baseball. Per quest'ultimo, già definita la gestione diretta da parte delle società interessate, che si erano fatte avanti nei giorni scorsi. Sul fronte rugby, come noto, l'ente procede con la gestione diretta, sull'onda degloi altri tre grandi impianti cittadini, su tutti i PalaBarton. Guardando ai due immersi nel percorso verde, il Comune comincia a muoversi mettendo mano alle utenze. Con la determinazione 1016 dell'unità operativa Impianti sportivi, viene fatta scattare infatti una serie di lavori di ottimizzazione per una separazione fra i due impianti. In particolare l'ente dispone interventi per separare la fornitura di acqua, luce e gas. Sarà anche affidato l'intervento di sfalcio dell'erba nei campi da rugby (mentre è previsto l'impiego di personale del cantiere comunale per i lavori propedeutici all'installazione di nuovi contatori). Prossimamente dovrebbe prendere il via la pratica per una nuova procedura di affidamento degli impianti che, alla luce dei lavori di separazione delle utenze disposti dal Comune, potrebbero anche essere oggetto di due distinti bandi. Come detto, sul rugby il Comune procede in gestione diretta. O meglio, come già specificato in un precedente atto, la determinazione dirigenziale 892 di una quindicina di giorni fa «l'attività tecnico-gestionale connessa all'utilizzo del campo da rugby sarà affidata al raggruppamento temporaneo tra le imprese Servizi Associati e Decoro Urbano già affidatario delle medesime prestazioni per gli impianti a gestione diretta del Comune». Nel versante del baseball già accolta da tempo la richiesta delle società di baseball, che si sono unite per ottenere la gestione dell'impianto. «Per la disciplina delle condizioni e degli obblighi dell'affidamento spiegò il Comune nell'atto di accettazione - verrà sottoscritta apposita convenzione».