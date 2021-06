Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

Il Comune mette mano al percorso verde lungo il Tevere fra Ponte Pattoli e Villa Pitignano. Una risposta concreta alle proteste dei cittadini che recentemente, attraverso queste colonne, avevano alzato la voce per denunciare la presenza di panchine, tavolini e staccionate a pezzi. Con una delibera di giunta della scorsa settimana, sono stati sbloccati interventi per nuovi arredi lungo il percorso verde e anche al parco di via Grieco, a Ponte San Giovanni, dove panchine oramai vecchie e oggetto di atti di vandalismo non sono più utilizzabili. Per quanto riguarda l'asse del Tevere «lo stato di manutenzione e di conservazione degli arredi non rientra negli standard qualitativi ottimali a causa della loro vetustà e caratteristiche ambientali». Le attrezzature, collocate più di 10 anni fa, presentano degli infradiciamenti (quella è un'area umida che ha accelerato il deterioramento delle attrezzature in legno, come spiegato nella delibera) e, in alcuni casi, scheggiamenti di alcuni assi dei piani delle sedute. Arriveranno in sostituzione nuovi tavolini inclusivi da pic nic, 40 metri di staccionata «necessari per il confinamento delle aree prossime al corso d'acqua e rimozione dei tratti caduti non più necessari a fini antifortunistici» e panchine «similari alle preesistenti con caratteristiche di maggior durevolezza nella tipologia, caratteristiche dei materiali e facilità di manutenzione». Per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria dei tratti la giunta ha stanziato un totale di 30mila euro.