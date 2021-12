Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

LA CERIMONIA

Il mondo dell'atletica perugina e regionale sempre più protagonista. L'ultimo colpo al Trofeo delle Province (per la categoria ragazzi 2008/09). La provincia di Perugia è stata preceduta solo da realtà come Roma Sud e Milano. Merito di 16 atleti, appartenenti a 8 società della provincia, che il Comune in sinergia con la Fidal ha voluto premiare con la spilla dell'ente.

Massimo Tomba (Uisport Avis Todi), Gabriele Patumi (Libertas Arcs Perugia), Mattia Patiti (Atletica Capanne)

Alessandro Casodi (Csain Perugia), Francesca Bacchettoni (Educare con il Movimento Foligno), Elena Catania (Winner Foligno), Emma Tosti (Csain Perugia), Rachele Benda (Libertas Arcs Perugia), Matteo Sorci e Giovanni Carloni (Atletica Capanne), Andrea Cappelletti (Csain Perugia), Eugenio Bellaviti (Atletica Umbertide), Caterina Caligiana (Atletica Capanne), Francesca Scabissi (Winner Foligno), Costanza Belardinelli (Atletica Parkman Città di Castello), Benedetta Baiocco (Libertas Arcs Perugia). Omaggiate poi con il gagliardetto del Comune anche le società Atletica Capanne, Libertas Arcs Perugia, Csain Perugia, Atletica Umbertide, Educare con il Movimento Foligno, Winner Foligno, Uisport Avis Todi e Atletica Parkman Città di Castello.

«È giusto e doveroso - ha dichiarato l'assessore allo Sport Clara Pastorelli rivolgendosi ai giovani atleti presenti - dedicarvi questo momento». Alla premiazione, avvenuta alla sala dei Notari, anche Alessandro Sorci, delegato provinciale della Fidal che ha fatto un puntuale racconto delle prove dei singoli atleti premiati con l'ausilio di immagini proiettate all'interno della sala, e il Presidente della Fidal Umbria, Carlo Moscatelli. Proprio lui ha ricordato i numeri della Fidal in Umbria: «Abbiamo raggiunto oltre 6000 tesserati, appartenenti a ben 54 società. Numeri inimmaginabili, quando qualche hanno fa, io e alcuni amici, abbiamo deciso di prendere in mano il comitato regionale».

Ri.Ga.